Добровольский Стефан Прокопьевич 13.07.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Стефан Прокопьевич

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

13.07.1857 ст.

Дата смерти

27.09.1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1857 ст.

Отец: Добровольский Прокопий Яковлевич

Мать: Добровольская (Здиховская) Варвара Федоровна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3130 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1857 год. л.391об-392
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Крещение
14.07.1857 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3130 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1857 ... Показать все
Смерть
27.09.1857 ст.
Винаровка, Київська область
Причина смерти: «От кашлю» | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3130 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1857 го... Показать все

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