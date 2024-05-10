Добровольский Стефан Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1857 ст.
Дата смерти27.09.1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1857 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3130 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1857 год. л.391об-392
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.07.1857 ст.
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3130 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1857 ... Показать все
Смерть
27.09.1857 ст.
Причина смерти: «От кашлю» | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 3130 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1857 го... Показать все