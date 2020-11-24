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Семенова (Швец) Любовь Николаевна

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Место рождения

Ерень

Дата рождения

03.10.1956

Дата смерти

24.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1956

Отец: Швец Николай Яковлевич

Мать: Швец (Куроедова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1976

Дочь: Юдина (Семенова) Алла Николаевна

Отец ребёнка: Семенов Николай Иванович

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
11.10.1977

Сын: Семенов Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Иванович

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Смерть
24.11.2020
Причина смерти: Рак толстой кишки

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