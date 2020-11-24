Семенова (Швец) Любовь Николаевна
Место рожденияЕрень
Дата рождения03.10.1956
Дата смерти24.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1976
Дочь: Юдина (Семенова) Алла Николаевна
Отец ребёнка: Семенов Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1977
Сын: Семенов Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Семенов Николай Иванович
Смерть
24.11.2020
Причина смерти: Рак толстой кишки