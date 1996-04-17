Швец Николай Яковлевич
Место рожденияКривой Рог
Дата рождения08.01.1929
Дата смерти17.04.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
управляющий совхоза
Рождение ребёнка
03.10.1956
Дочь: Семенова (Швец) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Швец (Куроедова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1958
Дочь: Никитина (Швец) Наталья
Мать ребёнка: Швец (Куроедова) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1963
Дочь: (Швец) Люда
Мать ребёнка: Швец (Куроедова) Ольга Ивановна
Смерть
17.04.1996
Причина смерти: Рак правого легкого