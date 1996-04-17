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Швец Николай Яковлевич

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Место рождения

Кривой Рог

Дата рождения

08.01.1929

Дата смерти

17.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швец (Куроедова) Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
управляющий совхоза
Рождение ребёнка
03.10.1956

Дочь: Семенова (Швец) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Швец (Куроедова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1958

Дочь: Никитина (Швец) Наталья

Мать ребёнка: Швец (Куроедова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1963

Дочь: (Швец) Люда

Мать ребёнка: Швец (Куроедова) Ольга Ивановна

Смерть
17.04.1996
Причина смерти: Рак правого легкого

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