Юдина (Семенова) Алла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Семенова) Алла Николаевна

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Место рождения

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область

Дата рождения

02.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1976

Отец: Семенов Николай Иванович

Мать: Семенова (Швец) Любовь Николаевна

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
06.05.1994

Сын: Агапов Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.07.1997

Сын: Чикунов Владислав Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.11.2000

Дочь: (Новикова) Ольга Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.01.2002

Сын: Семенов Евгений Олегович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.2009

Сын: Юдин Иван Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.01.2018

Дочь: (Юдина) Софья Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

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