Юдина (Семенова) Алла Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1976
Рождение ребёнка
06.05.1994
Сын: Агапов Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.07.1997
Сын: Чикунов Владислав Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.11.2000
Дочь: (Новикова) Ольга Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.01.2002
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.2009
Сын: Юдин Иван Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.01.2018
Дочь: (Юдина) Софья Анатольевна
Отец ребёнка: не указан