Швец (Куроедова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.07.1925
Дата смерти25.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Рождение ребёнка
03.10.1956
Дочь: Семенова (Швец) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Швец Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
24.03.1958
Дочь: Никитина (Швец) Наталья
Отец ребёнка: Швец Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
30.08.1963
Дочь: (Швец) Люда
Отец ребёнка: Швец Николай Яковлевич
Смерть
25.05.2002