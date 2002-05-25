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Швец (Куроедова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

04.07.1925

Дата смерти

25.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1925

Отец: Куроедов Иван Алексеевич

Мать: Куроедова Мария Тимофеевна

Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швец Николай Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Рождение ребёнка
03.10.1956

Дочь: Семенова (Швец) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Швец Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
24.03.1958

Дочь: Никитина (Швец) Наталья

Отец ребёнка: Швец Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
30.08.1963

Дочь: (Швец) Люда

Отец ребёнка: Швец Николай Яковлевич

Смерть
25.05.2002

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