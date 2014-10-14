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Семенов Николай Иванович

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Место рождения

Тымовское, Сахалинская область, Россия

Дата рождения

23.02.1953

Дата смерти

14.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова (Швец) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1976

Дочь: Юдина (Семенова) Алла Николаевна

Мать ребёнка: Семенова (Швец) Любовь Николаевна

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
11.10.1977

Сын: Семенов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Семенова (Швец) Любовь Николаевна

Тымовское, Тымовский, Сахалинская область
Смерть
14.10.2014

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