Семенов Николай Иванович
Место рожденияТымовское, Сахалинская область, Россия
Дата рождения23.02.1953
Дата смерти14.10.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1976
Дочь: Юдина (Семенова) Алла Николаевна
Мать ребёнка: Семенова (Швец) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
11.10.1977
Сын: Семенов Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Семенова (Швец) Любовь Николаевна
Смерть
14.10.2014