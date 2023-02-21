Лущик Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лущик Василий
Мать: Лущик Татьяна
Рождение ребёнка
18.12.1958
Сын: Лущик Александр
Мать ребёнка: Лущик Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лущик Валентина
Смерть
28.02.1988
Умер в центральной городской больнице после нескольких операций от рака поджелудочной железы
Похороны
31.?.1988
Похоронен на Ивановской горе (старое кладбище) рядом с женой и сыном. Там же рядом захоронены отец и мать