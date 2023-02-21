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Лущик Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лущик Василий

Мать: Лущик Татьяна

Рождение ребёнка
18.12.1958

Сын: Лущик Александр

Мать ребёнка: Лущик Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лущик Валентина

Смерть
28.02.1988
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Умер в центральной городской больнице после нескольких операций от рака поджелудочной железы
Похороны
31.?.1988
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Похоронен на Ивановской горе (старое кладбище) рядом с женой и сыном. Там же рядом захоронены отец и мать
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