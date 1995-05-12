Лущик Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1958
Дата смерти12.05.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1958
Отец: Лущик Иван
Мать: Лущик Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.05.1995
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Разбился на автомобиле ВАЗ-21099 (гос. номер АВ969К 26) следуя из Невинномысска в Липецк. Врезался в лоб Камазу. В машине находились еще 2 пассажир
Похороны
15.05.1995
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Похоронен рядом с отцом возле могилы цыганки