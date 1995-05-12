Лущик Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лущик Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1958

Дата смерти

12.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1958

Отец: Лущик Иван

Мать: Лущик Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.05.1995
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Разбился на автомобиле ВАЗ-21099 (гос. номер АВ969К 26) следуя из Невинномысска в Липецк. Врезался в лоб Камазу. В машине находились еще 2 пассажир
Похороны
15.05.1995
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Похоронен рядом с отцом возле могилы цыганки
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