Лущик (РЫЖКИНА) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лущик (РЫЖКИНА) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1938

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1958

Сын: Лущик Александр

Отец ребёнка: Лущик Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лущик Иван

Смерть
2003
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Умерла от рака горла.
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