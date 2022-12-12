Лущик (РЫЖКИНА) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1938
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1958
Сын: Лущик Александр
Отец ребёнка: Лущик Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лущик Иван
Смерть
2003
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Умерла от рака горла.