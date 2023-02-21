Лущик Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1910
Дата смерти31.10.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
Между 1941 и 1945
Призван Ольховатским РВК, Воронежской области, Ольховатского района
Военная награда
31.07.1945
Медаль за боевые заслуги
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лущик Иван
Мать ребёнка: Лущик Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лущик Татьяна
Смерть
31.10.1992
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край