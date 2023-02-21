Лущик Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лущик Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1910

Дата смерти

31.10.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Между 1941 и 1945
Призван Ольховатским РВК, Воронежской области, Ольховатского района
Военная награда
31.07.1945
Медаль за боевые заслуги
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лущик Иван

Мать ребёнка: Лущик Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лущик Татьяна

Смерть
31.10.1992
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
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