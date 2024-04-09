Потылицын Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Потылицын Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Потылицын) Елена Иванова
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Смерть
Неизвестно