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Потылицын Иван Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Потылицын Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Тимофеева

Рождение ребёнка
1730

Сын: Потылицын Степан Иванов

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Рождение ребёнка
1732

Сын: Потылицын Семен Иванов

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Рождение ребёнка
1734

Сын: Потылицын Емельян Иванов

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Рождение ребёнка
1736

Сын: Потылицын Михайло Иванов

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Потылицын) Елена Иванова

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Потылицын Гаврило Иванов

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Рождение ребёнка
1758

Сын: Потылицын Иван Иванов

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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