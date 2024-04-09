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Марья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1730

Сын: Потылицын Степан Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1732

Сын: Потылицын Семен Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1734

Сын: Потылицын Емельян Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1736

Сын: Потылицын Михайло Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Потылицын) Елена Иванова

Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1748

Сын: Потылицын Гаврило Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1758

Сын: Потылицын Иван Иванов

Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев

Смерть
Неизвестно

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