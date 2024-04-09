Марья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Потылицын) Елена Иванова
Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Потылицын Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно