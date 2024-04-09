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Потылицын Семен Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Потылицын Иван Яковлев

Мать: Марья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Якимова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Потылицына) Федосья Семенова

Мать ребёнка: Анна Якимова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Потылицына) Наталья Семенова

Мать ребёнка: Анна Якимова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Потылицын) Марфа Семенова

Мать ребёнка: Анна Якимова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Потылицын) Ульянья Семенова

Мать ребёнка: Анна Якимова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Потылицын Егор Семенов

Мать ребёнка: Анна Якимова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Потылицын Федор Семенов

Мать ребёнка: Анна Якимова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Потылицын) Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Анна Якимова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Потылицын Дмитрей Семенов

Мать ребёнка: Анна Якимова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Потылицын Петр Семенов

Мать ребёнка: Анна Якимова

Смерть
Неизвестно

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