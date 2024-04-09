Потылицын Семен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Потылицын Иван Яковлев
Мать: Марья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Якимова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Потылицына) Федосья Семенова
Мать ребёнка: Анна Якимова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Потылицына) Наталья Семенова
Мать ребёнка: Анна Якимова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Потылицын) Марфа Семенова
Мать ребёнка: Анна Якимова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Потылицын) Ульянья Семенова
Мать ребёнка: Анна Якимова
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Анна Якимова
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Анна Якимова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Потылицын) Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Анна Якимова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Потылицын Дмитрей Семенов
Мать ребёнка: Анна Якимова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Анна Якимова
Смерть
Неизвестно