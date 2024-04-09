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Потылицын Михайло Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Потылицын Иван Яковлев

Мать: Марья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Потылицына) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Потылицына) Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Потылицын Адександр Михайлов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Потылицын Терентий Михайлов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Потылицын Иван Михайлов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Потылицын Савастьян Михайлов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Смерть
Неизвестно

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