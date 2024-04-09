Потылицын Михайло Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Потылицын Иван Яковлев
Мать: Марья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Потылицына) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Потылицына) Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Потылицын Адександр Михайлов
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Потылицын Терентий Михайлов
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Потылицын Савастьян Михайлов
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно