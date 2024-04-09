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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Потылицына) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Потылицына) Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Потылицын Адександр Михайлов

Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Потылицын Терентий Михайлов

Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Потылицын Иван Михайлов

Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Потылицын Савастьян Михайлов

Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов

Смерть
Неизвестно

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