Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Потылицына) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Потылицына) Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Потылицын Адександр Михайлов
Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Потылицын Терентий Михайлов
Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Потылицын Савастьян Михайлов
Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов
Смерть
Неизвестно