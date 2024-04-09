Потылицын Емельян Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Потылицын Иван Яковлев
Мать: Марья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Потылицына) Акилина Емельянова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Потылицына) Влада Емельянова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Потылицын) Инна Емельянова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Марья Иванова
Смерть
Неизвестно