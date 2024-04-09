Потылицын Емельян Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицын Емельян Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Потылицын Иван Яковлев

Мать: Марья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Потылицына) Акилина Емельянова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Потылицын Влад Емельянов

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Потылицына) Влада Емельянова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Потылицын) Инна Емельянова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Потылицын Егор Емельянов

Мать ребёнка: Марья Иванова

Смерть
Неизвестно

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