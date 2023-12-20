Маева (Гулина) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
31.10.1948
Дочь: Пономарева (Маева) Валентина
Отец ребёнка: Маев Александр
Рождение ребёнка
1950
Сын: Маев Леонид
Отец ребёнка: Маев Александр
Рождение ребёнка
1952
Сын: Маев Николай
Отец ребёнка: Маев Александр
Рождение ребёнка
1957
Сын: Маев Михаил
Отец ребёнка: Маев Александр
Смерть
1999