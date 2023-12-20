Маева (Гулина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаева (Гулина) Любовь

Маева (Гулина) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Гулин Илья Алексеевич

Мать: Гулина (Храмова) Пелагея Давыдовна

Рождение ребёнка
31.10.1948

Дочь: Пономарева (Маева) Валентина

Отец ребёнка: Маев Александр

Рождение ребёнка
1950

Сын: Маев Леонид

Отец ребёнка: Маев Александр

Рождение ребёнка
1952

Сын: Маев Николай

Отец ребёнка: Маев Александр

Рождение ребёнка
1957

Сын: Маев Михаил

Отец ребёнка: Маев Александр

Смерть
1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.