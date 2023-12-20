Гулин Илья Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГулин Илья Алексеевич

Гулин Илья Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1891

Отец: Гулин Алексей Николаевич

Мать: Гулина Феодосия Арсениевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулин Михаил

Мать ребёнка: Гулина (Капустина) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулина (Капустина) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулин Илья

Мать ребёнка: Гулина (Храмова) Пелагея Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гулина) Антонина

Мать ребёнка: Гулина (Храмова) Пелагея Давыдовна

Рождение ребёнка
28.03.1912

Сын: Гулин Иоан Ильич

Мать ребёнка: Гулина (Капустина) Ольга Ивановна

Лебедевка, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1912

Дочь: (Гулина) Мария Ильинишна

Мать ребёнка: Гулина (Капустина) Ольга Ивановна

Бракосочетание
02.11.1918

Жена: Гулина (Храмова) Пелагея Давыдовна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Маева (Гулина) Любовь

Мать ребёнка: Гулина (Храмова) Пелагея Давыдовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.