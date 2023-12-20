Гулин Илья Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулин Михаил
Мать ребёнка: Гулина (Капустина) Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулин Илья
Мать ребёнка: Гулина (Храмова) Пелагея Давыдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гулина) Антонина
Мать ребёнка: Гулина (Храмова) Пелагея Давыдовна
Рождение ребёнка
28.03.1912
Сын: Гулин Иоан Ильич
Мать ребёнка: Гулина (Капустина) Ольга Ивановна
Лебедевка, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1912
Дочь: (Гулина) Мария Ильинишна
Мать ребёнка: Гулина (Капустина) Ольга Ивановна
Бракосочетание
02.11.1918
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Маева (Гулина) Любовь
Мать ребёнка: Гулина (Храмова) Пелагея Давыдовна
Смерть
Неизвестно