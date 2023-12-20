Гулина (Храмова) Пелагея Давыдовна
Место рождениядеревня Михайловка Удмуртия
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Храмов Давид Михайлович
Мать: не указана
деревня Михайловка Удмуртия
Рождение ребёнка
29.12.1915
Сын: Баландин Василий
Отец ребёнка: Баландин Яков Емельянович
Деревня Пустошь (Лебедевка) Удмуртия
Бракосочетание
02.11.1918
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Маева Любовь
Отец ребёнка: Гулин Илья Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулин Илья
Отец ребёнка: Гулин Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Гулин Илья Алексеевич
Смерть
Неизвестно