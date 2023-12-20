Гулина (Храмова) Пелагея Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулина (Храмова) Пелагея Давыдовна

Место рождения

деревня Михайловка Удмуртия

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Храмов Давид Михайлович

Мать: не указана

деревня Михайловка Удмуртия
Рождение ребёнка
29.12.1915

Сын: Баландин Василий

Отец ребёнка: Баландин Яков Емельянович

Деревня Пустошь (Лебедевка) Удмуртия
Бракосочетание
02.11.1918

Муж: Гулин Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Маева Любовь

Отец ребёнка: Гулин Илья Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баландин Яков Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулин Илья

Отец ребёнка: Гулин Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Гулин Илья Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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