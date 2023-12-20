Гулина (Капустина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулина (Капустина) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.09.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулин Михаил

Отец ребёнка: Гулин Илья Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулин Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
28.03.1912

Сын: Гулин Иоан Ильич

Отец ребёнка: Гулин Илья Алексеевич

Лебедевка, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1912

Дочь: (Гулина) Мария Ильинишна

Отец ребёнка: Гулин Илья Алексеевич

Смерть
16.09.1918

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