Гулина (Капустина) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.09.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулин Михаил
Отец ребёнка: Гулин Илья Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1912
Сын: Гулин Иоан Ильич
Отец ребёнка: Гулин Илья Алексеевич
Лебедевка, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1912
Дочь: (Гулина) Мария Ильинишна
Отец ребёнка: Гулин Илья Алексеевич
Смерть
16.09.1918