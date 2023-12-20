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Пономарева (Маева) Валентина

Место рождения

Деревня Русский Куюк, Кизнерского района, Удмуртской АССР

Дата рождения

31.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1948

Отец: Маев Александр

Мать: Маева (Гулина) Любовь

Рождение ребёнка
05.01.1970

Дочь: Шмидке (Пономарева) Светлана

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий

Рождение ребёнка
16.01.1972

Дочь: Пономарева (Пономарева) Ирина

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий

Воронцовка, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1986

Дочь: Судакова (Пономарева) Любовь

Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий

Воронцовка, Краснотурьинск, Свердловская область

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