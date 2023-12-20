Пономарева (Маева) Валентина
Место рожденияДеревня Русский Куюк, Кизнерского района, Удмуртской АССР
Дата рождения31.10.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1948
Отец: Маев Александр
Мать: Маева (Гулина) Любовь
Рождение ребёнка
05.01.1970
Дочь: Шмидке (Пономарева) Светлана
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий
Рождение ребёнка
16.01.1972
Дочь: Пономарева (Пономарева) Ирина
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий
Рождение ребёнка
30.09.1986
Дочь: Судакова (Пономарева) Любовь
Отец ребёнка: Пономарев Дмитрий