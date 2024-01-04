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Маев Александр

Место рождения

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1915

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Маев Дмитрий Дмитриевич

Мать: Маева Анисья

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.10.1948

Дочь: Пономарева Валентина

Мать ребёнка: Маева Любовь

Деревня Русский Куюк, Кизнерского района, Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
1950

Сын: Маев Леонид

Мать ребёнка: Маева Любовь

Рождение ребёнка
1952

Сын: Маев Николай

Мать ребёнка: Маева Любовь

Рождение ребёнка
1957

Сын: Маев Михаил

Мать ребёнка: Маева Любовь

Смерть
1994
Похороны
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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