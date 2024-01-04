Маев Александр
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Маев Дмитрий Дмитриевич
Мать: Маева Анисья
Рождение ребёнка
31.10.1948
Дочь: Пономарева Валентина
Мать ребёнка: Маева Любовь
Деревня Русский Куюк, Кизнерского района, Удмуртской АССР
Рождение ребёнка
1950
Сын: Маев Леонид
Мать ребёнка: Маева Любовь
Рождение ребёнка
1952
Сын: Маев Николай
Мать ребёнка: Маева Любовь
Рождение ребёнка
1957
Сын: Маев Михаил
Мать ребёнка: Маева Любовь
Смерть
1994
Похороны
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика