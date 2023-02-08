Щербакова (Сасакина) Анна
Место рождения
Дата рождения04.04.1920
Дата смерти?.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1920
Отец: Сасакин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Николай
Отец ребёнка: Щербаков Николай
Рождение ребёнка
11.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Николай
Рождение ребёнка
01.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Николай
Смерть
?.08.1954