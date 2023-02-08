Щербакова (Сасакина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Сасакина) Анна

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Место рождения

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

04.04.1920

Дата смерти

?.08.1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1920

Отец: Сасакин Семен

Мать: Сасакина Прасковья Акимовна

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Николай

Отец ребёнка: Щербаков Николай

Рождение ребёнка
11.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Николай

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Николай

Смерть
?.08.1954

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