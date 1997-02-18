Щербаков Николай
Место рождения
Дата рождения26.03.1920
Дата смерти18.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1920
Отец: Щербаков Павел
Мать: Щербакова Нина
Рождение ребёнка
11.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Анна
Рождение ребёнка
01.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Николай
Мать ребёнка: Щербакова Анна
Смерть
18.02.1997
Нижний Новгород, Россия
Похороны
Неизвестно
Нижегородское городское кладбище