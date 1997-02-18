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Щербаков Николай

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Место рождения

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.03.1920

Дата смерти

18.02.1997

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1920

Отец: Щербаков Павел

Мать: Щербакова Нина

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Анна

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Николай

Мать ребёнка: Щербакова Анна

Смерть
18.02.1997
Нижний Новгород, Россия
Похороны
Неизвестно
Нижегородское городское кладбище
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