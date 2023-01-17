Сасакина (Сасакина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сасакина (Сасакина) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1900

Муж: Сасакин Семен

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Сасакин Семен

Рождение ребёнка
17.12.1911

Дочь: Голованова Евдокия

Отец ребёнка: Сасакин Семен

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.04.1920

Дочь: Щербакова Анна

Отец ребёнка: Сасакин Семен

Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Сасакин Семен

Смерть
Неизвестно
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