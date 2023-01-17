Сасакина (Сасакина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1900
Муж: Сасакин Семен
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Сасакин Семен
Рождение ребёнка
17.12.1911
Дочь: Голованова Евдокия
Отец ребёнка: Сасакин Семен
Рождение ребёнка
04.04.1920
Дочь: Щербакова Анна
Отец ребёнка: Сасакин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Сасакин Семен
Смерть
Неизвестно