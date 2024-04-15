Томилов Афанасий Елизарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Томилов Елизар Филиппович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Томилов Семен Афанасьевич
Мать ребёнка: Томилова Кристинья Григорьевна
Рождение ребёнка
17.04.1902 ст.
Сын: Томилов Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Томилова Кристинья Григорьевна
Рождение ребёнка
23.05.1904 ст.
Дочь: Недашковская Феодосия Афанасьевна
Мать ребёнка: Томилова Кристинья Григорьевна
Рождение ребёнка
20.05.1907 ст.
Сын: Томилов Константин Афанасьевич
Мать ребёнка: Томилова Кристинья Григорьевна
Рождение ребёнка
09.10.1909 ст.
Дочь: Афанасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Томилова Кристинья Григорьевна
Рождение ребёнка
28.07.1911 ст.
Дочь: Ермоленко Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Томилова Кристинья Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно