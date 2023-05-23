Томилов Елизар Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти24.10.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Барабанщикова Вера Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Томилова Анна Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томилов Афанасий Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
24.10.1900 ст.
Причина смерти: от горячки