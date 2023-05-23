Томилов Елизар Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилов Елизар Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

24.10.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Барабанщикова Вера Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Томилова Анна Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томилов Афанасий Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
24.10.1900 ст.
Причина смерти: от горячки
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