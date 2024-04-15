Томилова Кристинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова Кристинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Томилов Семен Афанасьевич

Отец ребёнка: Томилов Афанасий Елизарович

Рождение ребёнка
17.04.1902 ст.

Сын: Томилов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Томилов Афанасий Елизарович

Рождение ребёнка
23.05.1904 ст.

Дочь: Недашковская Феодосия Афанасьевна

Отец ребёнка: Томилов Афанасий Елизарович

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.05.1907 ст.

Сын: Томилов Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Томилов Афанасий Елизарович

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1909 ст.

Дочь: Афанасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Томилов Афанасий Елизарович

Рождение ребёнка
28.07.1911 ст.

Дочь: Ермоленко Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Томилов Афанасий Елизарович

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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