Томилова Кристинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Томилов Семен Афанасьевич
Отец ребёнка: Томилов Афанасий Елизарович
Рождение ребёнка
17.04.1902 ст.
Сын: Томилов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Томилов Афанасий Елизарович
Рождение ребёнка
23.05.1904 ст.
Дочь: Недашковская Феодосия Афанасьевна
Отец ребёнка: Томилов Афанасий Елизарович
Рождение ребёнка
20.05.1907 ст.
Сын: Томилов Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Томилов Афанасий Елизарович
Рождение ребёнка
09.10.1909 ст.
Дочь: Афанасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Томилов Афанасий Елизарович
Рождение ребёнка
28.07.1911 ст.
Дочь: Ермоленко Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Томилов Афанасий Елизарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно