Томилов Семен Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомилов Семен Афанасьевич

Томилов Семен Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Томилов Афанасий Елизарович

Мать: Томилова Кристинья Григорьевна

Бракосочетание
18.01.1913 ст.

Жена: Томилова Мария Онисимовна

Рождение ребёнка
13.02.1915 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Томилова Мария Онисимовна

Рождение ребёнка
03.03.1917 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Томилова Мария Онисимовна

Место жительства
Неизвестно
Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно