Томилов Семен Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
18.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
13.02.1915 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Томилова Мария Онисимовна
Рождение ребёнка
03.03.1917 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Томилова Мария Онисимовна
Место жительства
Неизвестно
Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно