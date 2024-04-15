Недашковская (Томилова) Феодосия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНедашковская (Томилова) Феодосия Афанасьевна

Недашковская (Томилова) Феодосия Афанасьевна

Место рождения

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.05.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1904 ст.

Отец: Томилов Афанасий Елизарович

Мать: Томилова Кристинья Григорьевна

Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.02.1923

Муж: Трунцев Изосим Яковлевич

Развод
1925

Муж: Трунцев Изосим Яковлевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недашковский Федор

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недашковский Федор

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Недашковский Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недашковский Федор

Место жительства
Неизвестно
Новоказарино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close