Недашковская (Томилова) Феодосия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1904 ст.
Бракосочетание
09.02.1923
Развод
1925
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недашковский Федор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно