Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1916
Дата смерти07.02.2010
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова (Чернышева) Елена Александровна
Отец ребёнка: Чернышев Александр Демьянович
Рождение ребёнка
24.07.?
Дочь: Лякишева (Чернышева) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Чернышев Александр Демьянович
Рождение ребёнка
28.01.1938
Сын: Чернышев Валентин Александрович
Отец ребёнка: Чернышев Александр Демьянович
Рождение ребёнка
20.07.1951
Дочь: Чернышева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Чернышев Александр Демьянович
Рождение ребёнка
20.07.1951
Дочь: Сысина (Чернышева) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Чернышев Александр Демьянович
Смерть
07.02.2010