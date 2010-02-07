Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1916

Дата смерти

07.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1916

Отец: Зубрицкий Семен Анисимович

Мать: Зубрицкая (Плескачевская) Александра Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова (Чернышева) Елена Александровна

Отец ребёнка: Чернышев Александр Демьянович

Рождение ребёнка
24.07.?

Дочь: Лякишева (Чернышева) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Чернышев Александр Демьянович

Рождение ребёнка
28.01.1938

Сын: Чернышев Валентин Александрович

Отец ребёнка: Чернышев Александр Демьянович

Рождение ребёнка
20.07.1951

Дочь: Чернышева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Чернышев Александр Демьянович

Рождение ребёнка
20.07.1951

Дочь: Сысина (Чернышева) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Чернышев Александр Демьянович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
07.02.2010
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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