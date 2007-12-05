Чернышев Александр Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышев Александр Демьянович

Чернышев Александр Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1918

Дата смерти

05.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1918

Отец: Чернышев Демьян Яковлевич

Мать: Чернышева Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова (Чернышева) Елена Александровна

Мать ребёнка: Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна

Рождение ребёнка
24.07.?

Дочь: Лякишева (Чернышева) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна

Рождение ребёнка
28.01.1938

Сын: Чернышев Валентин Александрович

Мать ребёнка: Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна

Рождение ребёнка
20.07.1951

Дочь: Чернышева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна

Рождение ребёнка
20.07.1951

Дочь: Сысина (Чернышева) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
05.12.2007
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.