Чернышев Александр Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1918
Дата смерти05.12.2007
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова (Чернышева) Елена Александровна
Мать ребёнка: Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна
Рождение ребёнка
24.07.?
Дочь: Лякишева (Чернышева) Светлана Александровна
Мать ребёнка: Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна
Рождение ребёнка
28.01.1938
Сын: Чернышев Валентин Александрович
Мать ребёнка: Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна
Рождение ребёнка
20.07.1951
Дочь: Чернышева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна
Рождение ребёнка
20.07.1951
Дочь: Сысина (Чернышева) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна
Смерть
05.12.2007