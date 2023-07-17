Зубрицкая (Плескачевская) Александра Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубрицкая (Плескачевская) Александра Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плескачевский Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1916

Дочь: Чернышева Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Зубрицкий Семен Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубрицкий Семен Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубрицкий Григорий Семенович

Отец ребёнка: Зубрицкий Семен Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубрицкая Елена Семеновна

Отец ребёнка: Зубрицкий Семен Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубрицкая Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Зубрицкий Семен Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верешкина Ефросинья Семеновна

Отец ребёнка: Зубрицкий Семен Анисимович

Смерть
Неизвестно