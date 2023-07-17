Зубрицкая (Плескачевская) Александра Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плескачевский Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1916
Дочь: Чернышева Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Зубрицкий Семен Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубрицкий Григорий Семенович
Отец ребёнка: Зубрицкий Семен Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубрицкая Елена Семеновна
Отец ребёнка: Зубрицкий Семен Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубрицкая Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Зубрицкий Семен Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верешкина Ефросинья Семеновна
Отец ребёнка: Зубрицкий Семен Анисимович
Смерть
Неизвестно