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Зубрицкий Семен Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

31.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Зубрицкий Анисим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубрицкая (Плескачевская) Александра Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубрицкий Григорий Семенович

Мать ребёнка: Зубрицкая (Плескачевская) Александра Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубрицкая Елена Семеновна

Мать ребёнка: Зубрицкая (Плескачевская) Александра Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубрицкая Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Зубрицкая (Плескачевская) Александра Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верешкина (Зубрицкая) Ефросинья Семеновна

Мать ребёнка: Зубрицкая (Плескачевская) Александра Митрофановна

Рождение ребёнка
07.04.1916

Дочь: Чернышева (Зубрицкая) Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Зубрицкая (Плескачевская) Александра Митрофановна

Смерть
31.03.1938
Катынь, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

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