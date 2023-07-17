Зубрицкий Семен Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти31.03.1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Зубрицкий Анисим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубрицкая Елена Семеновна
Мать ребёнка: Зубрицкая (Плескачевская) Александра Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубрицкая Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Зубрицкая (Плескачевская) Александра Митрофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1916
Смерть
31.03.1938
Катынь, Смоленский муниципальный район, Смоленская область