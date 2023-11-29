Тулин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1937
Отец: Тулин Василий Кузьмич
Мать: Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Тулина (Кормина) Елизавета Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Тулина (Кормина) Елизавета Ильинична
Рождение ребёнка
06.12.1966
Дочь: Тулина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Тулина (Кормина) Елизавета Ильинична
Карабулак, Ескельдинский район, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно