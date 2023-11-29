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Тулин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1937

Отец: Тулин Василий Кузьмич

Мать: Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Тулина (Кормина) Елизавета Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Тулина (Кормина) Елизавета Ильинична

Рождение ребёнка
06.12.1966

Дочь: Тулина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Тулина (Кормина) Елизавета Ильинична

Карабулак, Ескельдинский район, Жетысуская область
Смерть
Неизвестно

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