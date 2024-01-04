Тулин Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Тулин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулина Евдакия Васильевна
Мать ребёнка: Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулина Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Тулин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Мария Прокопьевна
Коксу, Кербулакский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Тулина Тамара Васильена
Мать ребёнка: Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
05.12.1937
Мать ребёнка: Мария Прокопьевна