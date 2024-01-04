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Тулин Василий Кузьмич

Место рождения

Карабулак, Ескельдинский район, Жетысуская область

Дата рождения

1896

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Тулин Кузьма

Мать: не указана

Карабулак, Ескельдинский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулина Евдакия Васильевна

Мать ребёнка: Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Тулин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Мария Прокопьевна

Коксу, Кербулакский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Тулина Тамара Васильена

Мать ребёнка: Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
05.12.1937

Сын: Тулин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мария Прокопьевна

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