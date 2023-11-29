Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Тулин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Тулин Василий Кузьмич

Коксу, Кербулакский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Тулина Тамара Васильена

Отец ребёнка: Тулин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
05.12.1937

Сын: Тулин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Тулин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулина Евдакия Васильевна

Отец ребёнка: Тулин Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулина Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Тулин Василий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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