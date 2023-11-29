Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Тулин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Тулин Василий Кузьмич
Коксу, Кербулакский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Тулина Тамара Васильена
Отец ребёнка: Тулин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
05.12.1937
Отец ребёнка: Тулин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулина Евдакия Васильевна
Отец ребёнка: Тулин Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулина Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Тулин Василий Кузьмич
Смерть
Неизвестно