Тулина (Кормина) Елизавета Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулина (Кормина) Елизавета Ильинична

Тулина (Кормина) Елизавета Ильинична

Место рождения

Малонарымка, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

25.10.1939

Дата смерти

14.10.2024

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1939

Отец: Кормин Илья Павлович

Мать: Окунькова Анастасия Егоровна

Малонарымка, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Тулин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Тулин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
06.12.1966

Дочь: Тулина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Тулин Николай Васильевич

Карабулак, Ескельдинский район, Жетысуская область
Смерть
14.10.2024

Мы используем куки для улучшения работы сайта.