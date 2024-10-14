Тулина (Кормина) Елизавета Ильинична
Место рождения
Дата рождения25.10.1939
Дата смерти14.10.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1939
Отец: Кормин Илья Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Тулин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Тулин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1966
Дочь: Тулина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Тулин Николай Васильевич
Карабулак, Ескельдинский район, Жетысуская область
Смерть
14.10.2024