Шихов Никита Прохорович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Шихова) Ирина Никитина
Мать ребёнка: Шихова Матрона Спиридонова
Рождение ребёнка
23.06.1774 ст.
Дочь: (Шихова) Агрипина Никитина
Мать ребёнка: Шихова Матрона Спиридонова
1774г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шихов Иван Никитин
Мать ребёнка: Шихова Матрона Спиридонова
Смерть
1795