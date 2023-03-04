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Шихов Никита Прохорович

Место рождения

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1750

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Шихов Прохор Степанович

Мать: Шихова Елизавета Тимофеевна

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Матрона Спиридонова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Шихова) Ирина Никитина

Мать ребёнка: Шихова Матрона Спиридонова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1774 ст.

Дочь: (Шихова) Агрипина Никитина

Мать ребёнка: Шихова Матрона Спиридонова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
1774г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шихов Иван Никитин

Мать ребёнка: Шихова Матрона Спиридонова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
1795
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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