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Шихов Прохор Степанович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1727

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Шихов Степан Семёнович

Мать: Шихова Евросиния Сергеева

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1750

Сын: Шихов Никита Прохорович

Мать ребёнка: Шихова Елизавета Тимофеевна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Шихов Сила Прохорович

Мать ребёнка: Шихова Елизавета Тимофеевна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокия Прохоровна

Мать ребёнка: Шихова Елизавета Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Елизавета Тимофеевна

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
До 1779
д. Репные (Репинская)
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