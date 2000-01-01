Шихов Прохор Степанович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1727
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Шихов Степан Семёнович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Шихова Елизавета Тимофеевна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Шихова Елизавета Тимофеевна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокия Прохоровна
Мать ребёнка: Шихова Елизавета Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
До 1779
д. Репные (Репинская)