Шихова (?) Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (?) Елизавета Тимофеевна

Шихова (?) Елизавета Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1761

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Шихов Никита Прохорович

Отец ребёнка: Шихов Прохор Степанович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Шихов Сила Прохорович

Отец ребёнка: Шихов Прохор Степанович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокия Прохоровна

Отец ребёнка: Шихов Прохор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Прохор Степанович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1761
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