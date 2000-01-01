Шихова (?) Елизавета Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Шихов Прохор Степанович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Шихов Прохор Степанович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокия Прохоровна
Отец ребёнка: Шихов Прохор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1761