Шихова (?) Матрона Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Матрона Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина Никитина

Отец ребёнка: Шихов Никита Прохорович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
23.06.1774 ст.

Дочь: Агрипина Никитина

Отец ребёнка: Шихов Никита Прохорович

д. Репные (Репинская)
1774г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шихов Иван Никитин

Отец ребёнка: Шихов Никита Прохорович

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Никита Прохорович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
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