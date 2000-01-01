Шихова (?) Матрона Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина Никитина
Отец ребёнка: Шихов Никита Прохорович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
23.06.1774 ст.
Дочь: Агрипина Никитина
Отец ребёнка: Шихов Никита Прохорович
д. Репные (Репинская)
1774г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шихов Иван Никитин
Отец ребёнка: Шихов Никита Прохорович
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно