Шихов Иван Никитин
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1777
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шихов Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Шихова Феврания
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Феврания
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1813
д. Репные (Репинская)