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Шихов Иван Никитин

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1777

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Шихов Никита Прохорович

Мать: Шихова Матрона Спиридонова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шихов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Шихова Феврания

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Феврания

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1813
д. Репные (Репинская)
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