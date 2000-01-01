Шихова (?) Феврания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Феврания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Шихов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Никитин

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Иван Никитин

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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