Шихова (?) Феврания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шихов Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Шихов Иван Никитин
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Иван Никитин
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)