Шихов Фёдор Иванович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1809
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Шихов Иван Никитин
Мать: Шихова Феврания
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Шихова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Шихова Фёкла Игнатьевна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Шихова Фёкла Игнатьевна
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Фёкла Игнатьевна
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1852
д. Репные (Репинская)