Шихов Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Фёдор Иванович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1809

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шихов Иван Никитин

Мать: Шихова Феврания

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Шихова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Шихова Фёкла Игнатьевна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Шихова Фёкла Игнатьевна

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Фёкла Игнатьевна

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1852
д. Репные (Репинская)
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