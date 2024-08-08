Коробейникова (Комарова) Марфа Исаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Коробейникова Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Коробейников Иван Матвеевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кузнецова (Коробейникова) Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Коробейников Иван Матвеевич
ГАСО, 24-25-330-38л
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Коробейникова) Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Коробейников Иван Матвеевич
ГАСО, 24-25-330-38л
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Коробейникова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Коробейников Иван Матвеевич
ГАСО, 24-25-330-38л
Рождение ребёнка
1808
Сын: Коробейников Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Коробейников Иван Матвеевич
ГАСО, 24-25-330-37об
Смерть
Неизвестно