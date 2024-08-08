Коробейникова (Комарова) Марфа Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова (Комарова) Марфа Исаевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Комаров Исак (Исай) Иванович

Мать: Комарова (Басманова) Настасья Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Коробейникова Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Коробейников Иван Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кузнецова (Коробейникова) Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Коробейников Иван Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-38л
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Коробейникова) Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Коробейников Иван Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-38л
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Коробейникова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Коробейников Иван Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-38л
Рождение ребёнка
1808

Сын: Коробейников Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Коробейников Иван Матвеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-37об
Смерть
Неизвестно

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