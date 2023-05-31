Комарова Настасья Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Настасья Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Коробейникова Марфа Исаевна

Отец ребёнка: Комаров Исак Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Комаров Мирон Исакович

Отец ребёнка: Комаров Исак Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Комаров Иван Исакович

Отец ребёнка: Комаров Исак Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Комарова Анна Исаковна

Отец ребёнка: Комаров Исак Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Комаров Ефим Исакович

Отец ребёнка: Комаров Исак Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Исак Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Смерть
Неизвестно