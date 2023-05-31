Комарова Настасья Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Коробейникова Марфа Исаевна
Отец ребёнка: Комаров Исак Иванович
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Комаров Исак Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Комаров Исак Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Комарова Анна Исаковна
Отец ребёнка: Комаров Исак Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 75 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Комаров Исак Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот
Смерть
Неизвестно