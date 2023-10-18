Басманов Афонасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1704
Отец: Басманов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Басманов Афонасий Афонасьевич
Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична
ГАСО, 24-1-1502, 71 лист
Место жительства
С 1733
ГАСО, 24-1-1502, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Комарова Настасья Афонасьевна
Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот ГАСО, 24-1-1502, 71 л
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Басманов Никита Афонасьевич
Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична
ГАСО, 24-1-1502, 71 л
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Басманов Матвей Афонасьевич
Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична
ГАСО, 24-1-1502, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Басманова Евдокия Афонасьевна
Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична
ГАСО, 24-1-1502, 71 л
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Басманов Иван Афонасьевич
Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична
ГАСО, 24-1-1502, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Басманов Дмитрий Афонасьевич
Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична
ГАСО, 24-1-1502, 71 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-1-1502, 71 об
Смерть
Неизвестно