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Басманов Афонасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Басманов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Басманов Афонасий Афонасьевич

Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична

ГАСО, 24-1-1502, 71 лист
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Комарова Настасья Афонасьевна

Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 74 оборот ГАСО, 24-1-1502, 71 л
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Басманов Никита Афонасьевич

Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 71 л
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Басманов Матвей Афонасьевич

Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Басманова Евдокия Афонасьевна

Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 71 л
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Басманов Иван Афонасьевич

Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Басманов Дмитрий Афонасьевич

Мать ребёнка: Басманова Устинья Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 71 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басманова Устинья Козьминична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 71 об
Смерть
Неизвестно
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