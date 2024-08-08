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(Коробейникова) Аграфена Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Коробейников Иван Матвеевич

Мать: Коробейникова (Комарова) Марфа Исаевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-38л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Парасковья Никитична

Отец ребёнка: Никита Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Семенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 78об
Смерть
Неизвестно

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