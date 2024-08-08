(Коробейникова) Аграфена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
ГАСО, 24-25-330-38л
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Семенович
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Парасковья Никитична
Отец ребёнка: Никита Семенович
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Семенович
ГАСО, рев1834, 78об
Смерть
Неизвестно