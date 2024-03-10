Кузнецова Маремьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кузнецов Николай Епифанович
Отец ребёнка: Кузнецов Епифан Андреевич
ГАСО, рев1834, 22об
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кузнецов Михей Епифанович
Отец ребёнка: Кузнецов Епифан Андреевич
ГАСО, рев1834, 22об
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Кузнецов Епифан Андреевич
ГАСО, рев1834, 22об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 23л
Смерть
Неизвестно