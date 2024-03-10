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Кузнецова Маремьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кузнецов Николай Епифанович

Отец ребёнка: Кузнецов Епифан Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 22об
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кузнецов Михей Епифанович

Отец ребёнка: Кузнецов Епифан Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 22об
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кузнецов Иван Епифанович

Отец ребёнка: Кузнецов Епифан Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 22об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Епифан Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 23л
Смерть
Неизвестно
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